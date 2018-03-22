В Пскове сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже спиртного с прилавка

Великолукская станция скорой помощи будет работать совместно со всеми экстренными службами города и районов

Комитет ЖКХ счел инициативу о создании «зеленого щита» в Пскове нецелесообразной

Александр Котов: Последовательная работа всех органов власти позволила привлечь дополнительные средства в областной бюджет

Алексей Захаров пообещал, что в этом году пыли на дорогах Пскова будет мало

Виктор Антонов поднял вопрос о «деле Гавунаса» на очередной сессии регионального парламента

Подрядная организация из Курска будет строить новую школу в Великих Луках

МБУ «Жилище» удалось за год вдвое снизить убытки

Как будут выбирать регионального оператора по обращению с ТКО и насколько вырастут тарифы, обсудили в администрации Псковской области

Текущий план благоустройства территории Пскова на 2018 год будет вынесен на апрельскую сессию городской Думы

К весеннему паводку подготовились в «Псковэнерго»

Территорию сквера у памятного знака «Танк» в Пскове планируется благоустроить в этом году