Происшествия

3 года проведет в колонии житель Дновского района, который вырастил 12 кустов конопли

Прокуратурой Дновского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Дновского района, который совершил преступление, предусмотренное статьей 228 ч. 2 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Дновского районного суда Псковской области от 22 мая он признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

Как установлено, в сентябре 2017 года житель Дновского района приобрел семена конопли для последующего выращивания, затем посадил в горшках, из которых выросло 12 кустов. Затем растения он высушил.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима.