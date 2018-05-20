Происшествия

В Порховском районе установили похитителя иконы, бидона и самовара

В Псковской области сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении хищений имущества граждан. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ноябре 2017 года из дачного дома в деревне Павлиха Порховского района путем взлома входной двери была совершена кража иконы, самовара и бидона. Причиненный ущерб устанавливается. В этой краже подозревается безработный, ранее судимый 38-летний житель города Новоржева. Проводится проверка.

В Великих Луках вечером 27 мая в магазине по улице Дружбы с прилавка свободным доступом была совершена кража мобильного телефона. Причиненный ущерб превысил 16 тысяч рублей. По версии следствия, телефон, который был похищен, оставила у кассы работница магазина.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин, подозреваемый в совершении данной кражи. Это безработный, судимый 30-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.