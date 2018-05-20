Происшествия

Два велосипеда украл безработный мужчина в Пскове

В Пскове участились кражи велосипедов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре 27 мая с лестничной площадки дома по улице Гагарина были похищены два велосипеда. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отдела полиции УМВД России по городу Пскову, установлен 34-летний безработный пскович, который подозревается в совершении данной кражи. Один из похищенных велосипедов у него изъят. Устанавливается местонахождение второго транспортного средства. По имеющимся данным, подозреваемый продал его неизвестному лицу. Возбуждено уголовное дело.

За последний период кражи велосипедов кроме Пскова зарегистрированы также в Великих Луках и Новоржеве. Поэтому полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества.

Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома.

Если вы оставляете своего железного коня где-нибудь на улице или во дворе - не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь. Запомните точное время и адрес места, где украли велосипед. Незамедлительно позвоните в полицию и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и приметы возможных подозреваемых. Это поможет полиции в раскрытии преступления.