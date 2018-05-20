Происшествия

В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко, сообщают СМИ. Он был доставлен в больницу в Киеве, но спасти его не удалось. Аркадий Бабченко скончался от полученных ранений.

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», сотрудничал с «Новой газетой» и другими изданиями. В феврале 2017 года он переехал в Прагу, опасаясь за свою безопасность после поста о катастрофе Ту-154 Минобороны. Затем он переехал в Киев, где вел передачу на крымскотатарском телеканале ATR.

Украинские издания пишут, что жена журналиста во время инцидента была в ванной комнате. Она услышала хлопки, вышла и увидела мужа в крови.