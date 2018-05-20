Происшествия

Сарай и автомобиль «Опель» сгорели в Печорах из-за неосторожного обращения с огнем

В 14.30 29 мая произошел пожар на улице Псковской в городе Печоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорели сарай и автомобиль «Опель Омега». Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 4 человека.

В 16.45 29 мая в деревне Овечково Куньинского района сгорели жилой дом, баня и сарай. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяйки. Спасены дачный дом и две надворные постройки. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

В 03.06 30 мая сгорела баня в деревне Макаедово Великолукского района. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки внутри бани. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.