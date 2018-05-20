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Девять лесных пожаров зафиксировано за минувшие сутки в Псковской области

30.05.2018 09:34|ПсковКомментариев: 0

Девять лесных пожаров на площади 19,47 га зафиксировано за минувшие сутки, 29 мая, в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, леса горели в Гдовском (три очага возгорания), Порховском, Опочецком, Псковском (два лесных пожара), Красногородском и Стругокрасненском районах.

Из 9 лесных пожаров ликвидировано 7, по состоянию на утро 30 мая зарегистрировано 2 действующих природных пожара: у деревни Козлово Гдовского района и у деревни Петриково Порховского района.

Всего с начала пожароопасного сезона в Псковской области зафиксирован 61 лесной пожар на площади 61 га.

Теги: #лесной пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
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