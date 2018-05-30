Происшествия

Две женщины похитили из магазина на Рижском проспекте в Пскове спиртное и продукты

29 мая около 19.00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на улице Юбилейной, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, к прибывшим стражам порядка обратилась администратор и пояснила, что две женщина лет 30 похитили из торгового зала спиртные напитки, продукты питания и скрылись.

При отработке района на улице Юбилейной сотрудниками Росгвардии была обнаружена одна из женщин 1987 года рождения, схожая по приметам с теми, на которые указала продавец.

Для дальнейшего разбирательства гражданка передана сотрудником полиции.