Происшествия

Двое мужчин осуждены за ночной разбой в пыталовском магазине

Прокуратурой Пыталовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя Пскова и 30–летнего жителя Пыталово. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, приговором Пыталовского районного суда они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

В суде установлено, что в июле 2014 года злоумышленники в ночное время напали на продавца ночного магазина в Пыталово и угрожая незаряженным охотничьем ружьем и ножом похитили из кассового аппарата и из-под прилавка денежные средства в сумме 45 000 рублей и 40 евро. С похищенными денежными средствами преступники с места преступления скрылись на автомобиле. Владельцу магазина был причинен материальный ущерб на общую сумму 46 846 рублей 60 копеек (с учетом официального курса валют).

С учетом позиции государственного обвинителя суд за совершенное преступление назначил одному подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а другому – 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев.

Постановляя приговор, суд принял во внимание, отягчающее обстоятельство в виде опасного рецидива в действиях одного из подсудимых и отсутствие отягчающих обстоятельств в действиях другого подсудимого.

Приговор суда не вступил в законную силу.