Происшествия

Двое безработных задержаны за кражу сигарет из магазина в Печорском районе

Сотрудниками МО МВД России «Печорский» по горячим следам установлены двое молодых людей, подозреваемых в краже табачных изделий из магазина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, ночью 29 мая из магазина в деревне Подлесье Печорского района путем повреждения замка входной двери была совершена кража табачных изделий и денег. По предварительным данным, причиненный ущерб превысил 70 тысяч рублей.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые в данной краже были в кратчайшие сроки установлены. Это двое безработных жителей города Печоры 1998 и 2000 годов рождения. В ходе обысков часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.