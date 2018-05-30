Происшествия

Ночью из-за пожара из дома на улице Инженерной в Пскове эвакуировали 20 человек

В 03.17 31 мая произошло возгорание в однокомнатной квартире в доме 120 по улице Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара сгорел телевизор, огнем повреждена комната на площади 4 кв. метра.

Пострадал молодой человек 1995 года рождения, он получил ожог верхних дыхательных путей. Предварительно причиной возгорания стал аварийный режим работы телевизора. Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе трое детей.

Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек.