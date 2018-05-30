Происшествия

Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на улице Юбилейной в Пскове

Неосторожное обращение с огнем неустановленного лица стало причиной пожара 30 мая на улице Юбилейной в городе Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании бани поступил спасателям в 13.20 30 мая. В результате пожара сгорели баня и 6 хозяйственных построек, от огня спасен дом. Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек.

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В 22.09 30 мая на крыше пятиэтажного дома №69-а по Рижскому проспекту в Пскове сгорела дощатая надстройка. По предварительным данным, причиной возгорания стало занесение постороннего источника огня неустановленным лицом, спасен жилой дом. Для ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 12 человек.

В 03.24 31 мая в жилом доме на улице Ленкоммуны в городе Невеле сгорела кровля по всей площади, помещение повреждено огнем изнутри. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки в коридоре дома. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.