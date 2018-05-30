Происшествия

15-летний великолучанин украл кроссовки из торгового павильона

В Великих Луках обокрали торговый павильон. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки, 29 мая около 16.00 в торговом павильоне в магазине на улице Вокзальная украли пару кроссовок.

Ущерб устанавливается. О краже в полицию сообщила продавец магазина, женщина 1987 года рождения, жительница Великолукского района.



Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался местный житель 2003 года рождении. Он уже дал признательные показания. По данному факту проводится проверка.