Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выиграй мясо для пикника
Летнее меню в «Карл Фридрих»
какая обувь вредна для ребенка?
Программа праздника поэзии
возвращать ли "Россию" на набережную?
благотворители или мошенники?
Мони переехала в Сигово
Booking - наше все?
Новый митрополит Псковщины
вечный «Магеллан»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Информационные стенды таблички, вывески
ещё Происшествия 30.05.2018 08:521 Возле кладбища Орлецы неизвестные сожгли автомобиль «Ауди» 31.05.2018 10:120 Леса продолжают гореть в Псковской области 31.05.2018 10:010 15-летний великолучанин украл кроссовки из торгового павильона 31.05.2018 09:460 Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на улице Юбилейной в Пскове 31.05.2018 09:240 Минометную мину и артснаряд нашли на улице Октябрьской в Новосокольниках 31.05.2018 09:032 Ночью из-за пожара из дома на улице Инженерной в Пскове эвакуировали 20 человек
 
Самое популярное 28.05.2018 10:535 Россиян ждет длинная рабочая неделя, затем три дня выходных - Роструд 28.05.2018 15:4724 Из Пскова в Абхазию теперь курсирует прямой поезд 30.05.2018 13:355 В июне в Псковской области прогнозируют осадки на 50% выше нормы 28.05.2018 15:3713 Купающийся мальчик обнаружил труп мужчины в Кеби 28.05.2018 17:5922 Двое подростков в Пскове признаны виновными в 13 преступлениях
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Леса продолжают гореть в Псковской области

31.05.2018 10:12|ПсковКомментариев: 0

Пять лесных пожаров на площади 15,9 га зафиксировано за минувшие сутки, 30 мая, в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, леса горели в Гдовском, Порховском, Стругокрасненском, Себежском и Печорском районах.

Из 5 лесных пожаров ликвидировано 4, по состоянию на утро 31 мая возгорание у деревни Заноги Себежского района локализовано, но не потушено до конца.

Всего с начала пожароопасного сезона в Псковской области зафиксировано 64 лесных пожара на площади 64,3 га.

Теги: #лесной пожар
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
За кого вы проголосовали бы на выборах губернатора Псковской области, если бы голосование состоялось в ближайшее воскресенье?
В опросе приняло участие 561 человек
Лента новостей
Последние новости
31.05.2018, 10:290 Александр Козловский станет гостем прямого эфира на радио «Эхо Москвы в Пскове» 31.05.2018, 10:240 В Пскове проходит Межрегиональный съезд представителей садоводов, фермеров и сельхозкооперативов 31.05.2018, 10:183 В Псковской области объявлен конкурс на регионального оператора по обращению с ТКО в южной зоне 31.05.2018, 10:135 Безопасная сеть: как сделать интернет детским
31.05.2018, 10:120 Леса продолжают гореть в Псковской области 31.05.2018, 10:100 В Москве состоялся съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 31.05.2018, 10:010 15-летний великолучанин украл кроссовки из торгового павильона 31.05.2018, 09:570 За 4 месяца 2018 года Псковский филиал РСХБ инвестировал в экономику региона более 1 млрд рублей
31.05.2018, 09:520 11 июня стартуют мероприятия Международной встречи воздухоплавателей 31.05.2018, 09:500 «Бюджетный» комитет Псковского областного Собрания поддержал перенос срока уплаты имущественных налогов 31.05.2018, 09:460 Неосторожное обращение с огнем стало причиной пожара на улице Юбилейной в Пскове 31.05.2018, 09:4512 Администрация области планирует отдать «Октябрь» молодежи
31.05.2018, 09:330 Совместное заседание президиумов Витебского, Псковского и Смоленского профсоюзных объединений состоится сегодня в Изборске 31.05.2018, 09:3233 В России сократят треть служащих 31.05.2018, 09:280 Водитель «Опеля» скончался после наезда на дерево в Острове 31.05.2018, 09:251 В деревне Великолукского района пять лет нет водоснабжения
31.05.2018, 09:240 Минометную мину и артснаряд нашли на улице Октябрьской в Новосокольниках 31.05.2018, 09:208 Водитель скорой помощи сбил ребенка в Великих Луках 31.05.2018, 09:032 Ночью из-за пожара из дома на улице Инженерной в Пскове эвакуировали 20 человек 31.05.2018, 08:500 Александр Котов об отчете врио губернатора, конкуренции на праймериз и «десятиминутках ненависти»
31.05.2018, 08:490 Открытые государственные экзамены начнутся в Псковском колледже искусств 4 июня 31.05.2018, 08:440 Научный сотрудник Пушкинского Заповедника Виктор Никифоров стал лауреатом национальной премии «Культурное наследие» 31.05.2018, 08:390 Юрий Сорокин об инвестиционном климате в регионе: Самое главное - это настроение бизнес-сообщества 31.05.2018, 08:280 1 июня в Великих Луках официально откроется купальный сезон
31.05.2018, 08:170 Покупка «народных» облигаций станет доступнее 31.05.2018, 08:089 Завтра в Псковской области будет запрещена продажа алкоголя 31.05.2018, 08:061 В России растет число граждан-банкротов 31.05.2018, 07:5910 Правительство ищет возможности удержания розничной цены топлива от роста
31.05.2018, 07:520 В России будет создан реестр проблемных новостроек 30.05.2018, 23:5817 Сборная России по футболу проиграла команде Австрии 30.05.2018, 23:1711 Ученые доказали смертельную опасность некоторых БАДов 30.05.2018, 22:3527 Учащихся одной из школ заставили покупать обеды в кредит под 36% годовых
30.05.2018, 22:122 Команда осужденных ИК-6, в состав которой вошел именитый спортсмен, обыграла футбольный клуб Себежского района 30.05.2018, 22:057 «Единая Россия» проверила соблюдение норм пожарной безопасности в более чем 14 тысячах образовательных учреждений страны 30.05.2018, 22:041 Две картины из собрания Псковского музея-заповедника отправились на выставку в Музей русского импрессионизма 30.05.2018, 21:558 У псковской гостиницы «Транзит» наведут порядок
30.05.2018, 21:494 Вопросы финансирования школ и создания ясельных групп в Псковской области подняли депутаты фракции «Единой России» 30.05.2018, 21:270 Выставка молодых художников «Наше время» открылась в Пскове 30.05.2018, 21:190 Социальный приют в деревне Пожеревицы посетили накануне Дня защиты детей сотрудники прокуратуры и полиции 30.05.2018, 21:0919 Накануне Троицы в пустошкинской деревне обрушился мост, который вел на кладбище
30.05.2018, 21:050 В Пскове чествовали лучших учеников и учителей города 30.05.2018, 20:491 Андрей Козлов об аграрной политике в регионе: Многие показатели мы выполнили, но остается ряд проблем 30.05.2018, 20:450 19 студентов Великолукского филиала ПГУПС стали волонтерами 23-й Международной встречи воздухоплавателей  30.05.2018, 20:260 Имена лучших учителей Псковской области станут известны в июле
30.05.2018, 20:165 В торошинской школе собаки с кинологами искали бомбу 30.05.2018, 20:098 Жители Пскова и Великих Лук смогут бесплатно доехать до Пушкинского праздника поэзии 30.05.2018, 19:5713 Александр Котов: Не надо ждать шоу от заседаний Псковского областного Собрания 30.05.2018, 19:482 Открыт сайт Пробной переписи населения 2018 года
30.05.2018, 19:375 Минздрав предложил регионам огранить продажу табака 31 мая 30.05.2018, 19:312 Грубые нарушения требований пожарной безопасности обнаружили в двух торговых комплексах Невеля 30.05.2018, 19:260 Премьера необычного спектакля состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО 30.05.2018, 19:031 Tele2 и фонд «Навстречу переменам» провели гонку резиновых утят
30.05.2018, 19:012 В Невеле оштрафован диспетчер скорой помощи, который нагрубил по телефону мужчине 30.05.2018, 18:590 Опубликованы схемы расположения парковок и движения автобусов на Пушкинском празднике поэзии 30.05.2018, 18:505 Житель Коми решил подзарядить телефон от линии электропередачи и погиб 30.05.2018, 18:341 Пыталовский предприниматель ответит перед законом за неисполнение требований прокурора
30.05.2018, 18:2871 Настоятеля одного из храмов в Псковской области подозревают в краже телевизора 30.05.2018, 18:2330 Власти Пскова приостановили монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» до решения суда 30.05.2018, 18:141 Двое безработных задержаны за кражу сигарет из магазина в Печорском районе 30.05.2018, 18:050 «Дневной дозор»: Развлечение или опасный аттракцион?
30.05.2018, 17:591 Три театральные премьеры покажут на 52-м Пушкинском празднике поэзии 30.05.2018, 17:539 Интерактив: Кому взбрело в голову перекрывать парковку у ГКЦ? 30.05.2018, 17:440 До +4 градусов понизится температура в Псковской области ночью 31 мая 30.05.2018, 17:360 Двое мужчин осуждены за ночной разбой в пыталовском магазине
30.05.2018, 17:3340 Российский журналист Бабченко жив, его «убийство» было частью спецоперации СБУ 30.05.2018, 17:3021 Олег Брячак об «Электроне», Народном парке и запрещателях 30.05.2018, 17:2114 СМИ: украдены арестованные деньги полковника-миллиардера Захарченко 30.05.2018, 17:180 На трассе в Псковском районе ГАЗ въехал в стоящую «Вольво», водитель пострадал
30.05.2018, 17:160 В Госдуме предлагают снять лимиты с выплат по европротоколу при ОСАГО 30.05.2018, 17:109 Помощник полпреда президента в СЗФО: Динамика развития Псковской области позитивная и устойчивая 30.05.2018, 17:030 Международные Александро-Невские чтения пройдут в Псковской области в 9-й раз 30.05.2018, 16:5911 Медведев призвал регионы погасить долги
30.05.2018, 16:520 В Дедовичском районе пьяный водитель ВАЗа съехал в кювет и бросил пострадавшего в аварии пассажира  30.05.2018, 16:3912 Доход Никиты Михалкова составил 1,5 миллиона рублей в день - СМИ 30.05.2018, 16:330 В Острове мужчина упал со скутера и оказался в больнице 30.05.2018, 16:272 Митингом-представлением отметили в Пскове годовщину победы Петра I над шведской флотилией 
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.