Происшествия

Леса продолжают гореть в Псковской области

Пять лесных пожаров на площади 15,9 га зафиксировано за минувшие сутки, 30 мая, в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, леса горели в Гдовском, Порховском, Стругокрасненском, Себежском и Печорском районах.

Из 5 лесных пожаров ликвидировано 4, по состоянию на утро 31 мая возгорание у деревни Заноги Себежского района локализовано, но не потушено до конца.

Всего с начала пожароопасного сезона в Псковской области зафиксировано 64 лесных пожара на площади 64,3 га.