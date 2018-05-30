Происшествия

Три жилых дома сгорели на Любятовской набережной в Пскове

Три жилых дома сгорели на Любятовской набережной в Пскове.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 13.54 поступило сообщение о том, что в Пскове на Любятовской набережной горит крыша жилого дома. К месту пожара были направлены все необходимые силы и средства. В 14.02 они были на месте, где обнаружили горение трех жилых домов.

В 14.46 пожар был локализован, в 16.07 - ликвидирован. Пострадавших нет.

В результате сгорели три жилых дома. Причина пожара выясняется.

