Происшествия

Через «Бурачки» гражданин Латвии пытался незаконно провезти 10 блоков сигарет

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу партии табачной продукции.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, порядка двух тысяч сигарет были обнаружены в ходе совместного с представителями Псковской таможни осмотра легкового автомобиля «Ауди», следующего на выезд из Российской Федерации.

Специалисты выявили укрытые в технологических полостях за обшивкой багажного отделения и под задним сиденьем 10 блоков сигарет, которые водитель транспортного средства, 39-летний гражданин Латвийской Республики, пытался незаконно переместить через государственную границу.

В настоящий момент выявленные табачные изделия в установленном порядке изъяты и переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения необходимых процессуальных действий и принятия правового решения в соответствии с российским законодательством.