Происшествия

В Пскове будут судить мужчину, приставившего нож к горлу полицейского

Следственными органами Следственного комитета России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего безработного местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, 22 апреля 2017 года на территории одного из заводов в г.Пскове обвиняемый, в момент препровождения оперуполномоченным в отдел полиции в связи с подозрением в совершении кражи, выхватил из сумки нож и приставил клинок к шее полицейского, потребовав его отпустить. В результате он причинил стражу порядка телесные повреждения в виде царапин и ран в области шеи и рук.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, без стрельбы в тот вечер не обошлось.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.