Происшествия

Двое мужчин напали на псковичку на улице Первомайской

Следственным управлением УМВД России по городу Пскову расследовано уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в грабеже.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, в Пскове вечером 21 мая 2018 года двое мужчин, 1987 и 1997 годов рождения, у дома по улице Первомайской обратили внимание на женщину средних лет с сумкой. Они решили эту сумку похитить. Подошли к незнакомке, ударили ее несколько раз по лицу и отобрали сумку, а затем скрылись.

В сумке злоумышленники обнаружили кошелек с деньгами, органайзер с паспортом, водительскими правами и другими документами, мобильный телефон, планшет, ключи. Всего здесь находилось имущества на общую сумму более 38 тысяч рублей. Похищенным приятели распорядились по своему усмотрению.

Своими умышленными действиями фигуранты совершили преступление, предусмотренное п. «а», «г» ч. 2 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.