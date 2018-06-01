Происшествия

GPS-навигатор не помог гражданину Узбекистана незаконно пересечь границу в Печорском районе

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области вместе с членами добровольной народной дружины задержали иностранца, предпринявшего попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в 750 метрах от границы, в районе населенного пункта Чальцево, стражи границы обнаружили 21-летнего гражданина Узбекистана, который целенаправленно направлялся в сторону сопредельного государства. В дороге он ориентировался при помощи GPS-навигатора и пытался следовать по заранее подготовленному маршруту. При этом, после отработки пограничниками обратного следа стало ясно, что гаджет нарушителю помогал не так эффективно, как он рассчитывал. Дорожка следов шла по зигзагообразной траектории.

Как пояснил сам молодой человек, незадолго до задержания он целенаправленно и осознанно принял решение незаконно убыть на территорию сопредельного государства, для чего и приобрел навигатор.

В настоящее время иностранец задержан на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств совершения правонарушения, по результатам чего будет принято решение о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.