Происшествия

В Пскове будут судить криминального авторитета, который приставал к девушке в одном из кафе, а потом пытался дать взятку полицейскому

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть дача взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия, 28 ноября 2017 года обвиняемый, находясь в пункте полиции в связи с административным расследованием по факту нанесения им 9 ноября побоев посетительнице кафе на ул. Льва Толстого в Пскове, чтобы избежать привлечения к ответственности пытался подкупить участкового уполномоченного полиции, передав ему взятку в размере 10 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как стало известно ПЛН, обвиняемый - один из псковских криминальных авторитетов. Инцидент произошел в одном из кафе на ул. Льва Толстого в Пскове. Охранник заведения не вступился за девушку, к которой приставал посетить, а наоборот, посоветовал ей слушаться «дорогого гостя», а если та посмеет вызвать полицию, то пообещал лично ее поколотить.