Происшествия

В Великих Луках продолжают разыскивать пропавшую накануне Дня Победы Ольгу Богданову

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки разыскивается без вести пропавшая Ольга Владимировна Богданова 1975 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по имеющимся данным, 8 мая текущего года эта женщина ушла из дома по месту жительства на улице Ставского в Великих Луках. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Всех, кто располагает информацией о данной гражданке, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (8953) 247-45-76 или 02.

