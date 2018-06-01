Происшествия

Двое военнослужащих утонули в озере

В городе Североморске, который является главной базой Северного флота, утонули двое военнослужащих, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в воскресенье.

«Это произошло сегодня ночью на озере, погибшие - военнослужащие», - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в следственном управлении СКР по Мурманской области подтвердили факт гибели двух мужчин в Североморске, не комментируя их профессиональную принадлежность. «По данному факту проводится процессуальная проверка. Личности утонувших установлены, оба 1985 года рождения. Что именно произошло и что послужило причиной произошедшего, установят в ходе проверки, по ее результатам будет принято процессуальное решение», - пояснила старший помощник руководителя ведомства Наталья Тростина.