Происшествия

24-летний пскович украл продукты из магазина на Владимирской

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Владимирской, поступил сигнал «Тревога».

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 24-летнего жителя Пскова, который похитил из магазина продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.