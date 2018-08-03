Происшествия

Невельский фермер осужден за хищение 5,5 млн рублей из бюджета

Невельским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 64-летнего жителя г.Невеля. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в судебном заседании установлено, что мужчина, являясь главой крестьянского (фермерского) хозяйства, используя свое служебное положение, совершил путем обмана хищение вверенных ему Главным государственным управлением сельского хозяйства, ветеринарии и государственного технического надзора Псковской области бюджетных денежных средств в сумме свыше пяти с половиной миллионов рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, а также личности подсудимого назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом 100 000 рублей.

Приговором суда по иску Невельской межрайонной прокуратуры в пользу Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области в счет возмещения материального ущерба с подсудимого постановлено взыскать все присвоенные им денежные средства.

Приговор суда не вступил в законную силу.