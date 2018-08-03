Происшествия

Житель Куньинского района предстанет перед судом за попытку застрелить соседа

Прокурором Куньинского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе следствия установлено, что в апреле текущего года житель деревни Частые Куньинского района решил выяснить отношения со своим соседом. Он взял охотничье ружье и, дождавшись возвращения соседа домой, произвел один выстрел из ружья в область живота последнего.

Раненый мужчина успел забежать в дом и закрыть входную дверь, после чего обвиняемый произвел еще один выстрел в уже запертую дверь, но в потерпевшего не попал.

Пострадавший сумел сам вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся в полицию.

По указанному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ, которое в настоящее время расследовано и направлено в суд.

Санкция ч.1 ст.105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.