Происшествия

Осуждены жители Палкинского района за кражу бытовой техники

Заместителем прокурора Палкинского района было поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые совершили преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в период времени с 15 декабря 2017 года по 21 января 2018 года двое мужчин, вступив в преступный сговор, проникли в жилище потерпевшего, откуда похитили бытовую технику общей стоимостью 4500 рублей.

На момент совершения преступления злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения, которое повлияло на их поведение, а именно способствовало снижению контроля за своими поступками, что было учтено в качестве отягчающего наказание обстоятельства.

Одному из обвиняемых назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, второму соучастнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно.