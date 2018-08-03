Происшествия

День ВДВ в Пскове не обошелся без происшествий на воде

2 августа текущего года инспектора ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» и сотрудники Аварийно-спасательной службы по Псковской области провели совместное патрулирование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре МЧС по Псковской области.

Патрулирование на водоемах по обеспечению безопасности людей проводится ежедневно. В выходные и праздничные дни число патрульных групп увеличивается. Во время профилактического выхода на спасательном катере проверялись владельцы маломерных судов.

В числе основных нарушений у судовладельцев – это отсутствие спасательных жилетов, управление маломерным судном без прохождения технического освидетельствования, а также нарушение правил плавания и эксплуатации маломерного судна.

При патрулировании на реке Великая в районе Степановского лужка (места, не предназначенного для массового отдыха граждан) инспекторы ГИМС обнаружили нарушителя правил плавания на гидроцикле, который, увидев патрульную группу, увеличил скорость и пытался скрыться. Однако инспекторскому составу удалось предупредить судоводителя водного скутера об ответственности в случае нарушения им установленных правил безопасности при управлении транспортным средством на воде.

В этот же день государственными инспекторами ГИМС и сотрудниками полиции были привлечены к ответственности граждане, управляющие спортивным судном, поднадзорным ГИМС и не зарегистрированным в установленном порядке. На задержанном спортивном судне были оборудованы места для отдыха, также имелся двигатель, который нарушители тут же поспешили снять с судна.

В ходе патрулирования инспекторы ГИМС терпеливо объясняли людям, что купание на необорудованных пляжах, то есть там, где нет спасателей и не проверено дно, очень опасно. В случае выявления факта купания граждан в воде на опасном участке около запрещающего знака представители административных комиссий органов местного самоуправления могут привлечь граждан к административной ответственности.