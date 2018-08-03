Происшествия

В опочецкой деревне волки съели цепную собаку

В ночь с 1 на 2 августа в деревне Бездедово Болгатовской волости Опочецкого района волки пробрались во двор жилого дома, разорвали цепь, унесли и съели собаку. Об этом сообщается в сообществе «Опочка/Официальная группа» в социальной сети «ВКонтакте».

«Местные жители опечалены и встревожены. Это уже не первый случай волчьего терроризма. В д.Сосновка волки также орудуют во дворах, где также загрызли несколько собак. Нужно действовать! В опасности жизни людей и их питомцев!» - написала пользовательница группы.

В комментариях под записью участники сообщества назвали еще несколько опочецких деревень, где орудуют волки. Среди них Балахи и Буколово. «В Звонской волости почти собак уже не осталось, остались только те, которых держат дома либо в вальерах. Волки там ходят даже днем, сама лично видела возле деревни Подлипье», - отметила одна из жительниц района.