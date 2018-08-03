Происшествия

«Заблудившийся» житель Белоруссии попался на незаконной перевозке через границу лома черного металла

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Республики Беларусь при попытке незаконного перемещения через государственную границу партии лома черного металла без необходимых товарно-сопроводительных документов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, мужчина 1989 года рождения пересек государственную границу в районе населенного пункта Стайки. В автомобиле марки DAF, которым он управлял, находился лом черного металла общим весом около 20 тонн. По предварительной оценке ориентировочная стоимость выявленного груза составила около 260 тысяч рублей. Необходимые товарно-сопроводительные документы на перевозимый металл водитель предоставить не смог.

Как следует из объяснений мужчины, на самом деле он следовал из соседнего региона и якобы просто заблудился, случайно оказавшись на российско-белорусской границе. Впрочем, столь явное незнание географии и российских законов не освободило его от ответственности.

Груз и водитель транспортного средства в установленном порядке переданы сотрудникам полиции для проведения проверочных мероприятий, установления всех обстоятельств совершения правонарушения и принятия решения.