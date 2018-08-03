Происшествия

Великолучанку будут судить за грабеж, которого не было

В Великих Луках суд рассмотрит уголовное дело, связанное с заведомо ложным доносом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе дознания, в начале мая текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что несколько дней назад на переходном мосту железнодорожного вокзала двое неизвестных мужчин, якобы, открыто похитили у нее сумку с деньгами, документами и скрылись.

В ходе проверки, проведенной сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки, выяснилось, что в последних числах апреля этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявительница в районе улицы Дружбы сама утратила сумку по собственной неосторожности.

В результате, отделом дознания ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 «Заведомо ложный донос» Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с санкцией данной статьи может быть назначено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.