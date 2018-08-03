Происшествия

Охранник станции Псков-Туристский украл трап, 4 стремянки, 4 подстаканника и 12 чайных ложек

Сотрудниками Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен местный житель, подозреваемый в совершении хищения имущества организации транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Псков-Туристский.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 54-летний охранник проникал в вагоны, находящиеся в парке отстоя, и в надежде, что его личность не будет вызывать подозрений, совершал кражи предметов железнодорожного обихода.

Так, злоумышленник незаконно присвоил себе переходный трап с вагона, 4 стремянки, 4 подстаканника и 12 чайных ложек.

Стражи правопорядка выяснили, что «горе-оберегатель» планировал использовать похищенные предметы в личных целях.

В настоящее время отделением дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.