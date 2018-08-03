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Происшествия

Житель Тверской области обвиняется в поджоге иномарки в Великих Луках

03.08.2018 17:43|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках гражданин на почве личной неприязни совершил поджог иномарки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в феврале текущего года на автостоянке по улице Дружбы в Великих Луках был совершен поджог автомашины «Мицубиси». Выяснилось, что иномарка принадлежит одной из городских организаций, директором которой является 64-летний местный житель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки с применением служебной собаки, подозреваемый в поджоге был задержан по «горячим следам». Им оказался 47-летний ранее судимый житель Тверской области. По имеющимся данным, поджог мужчина совершил на почве личной неприязни.

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Уголовное дело направлено в городской суд для разбирательства по существу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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