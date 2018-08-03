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В Псковской области за служебный подлог осужден работник Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту

Федеральным судьей Великолукского городского суда Псковской области вынесен приговор в отношении работника Псковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», которым она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской транспортной прокуратуре, установлено, что помощник санитарного врача по гигиене труда ООСЭН на станции Великие Луки Псковского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», совершила из корыстных побуждений служебный подлог путем внесения в личную медицинскую книжку сведений о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, без фактического их проведения.

Судом должностное лицо признано виновным в совершении указанного преступлений (с учетом всех установленных обстоятельств по делу назначено наказание в виде штрафа в размере 13 тысяч рублей).

Государственное обвинение в ходе рассмотрения уголовного дела в суде поддержано Великолукским транспортным прокурором.