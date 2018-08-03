Происшествия

Стриптизер из Псковской области погиб при падении с 16-го этажа дома в Петербурге

33-летний уроженец Псковской области, работавший в Санкт-Петербурге танцором стриптиза в ночных клубах, погиб при падении с 16-го этажа жилого дома №15 по улице Валерия Гаврилина.

Как сообщают местные СМИ, перед гибелью мужчина продолжительное время опасно передвигался по балкону, при этом громко разговаривая по телефону. Очевидцы пытались убедить его вернуться в комнату, однако молодой человек не реагировал на советы и угрожал спрыгнуть, если дверь в его квартиру попытаются взломать.

По вызову на место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Спасатели установили под окнами специальный тент — «куб жизни». В результате молодой человек спрыгнул и приземлился на край конструкции. Однако при падении он получил травму, несовместимую с жизнью.

По версии ряда СМИ, мужчина страдал от одиночества.

При этом некоторые масс-медиа ссылаются на слова очевидцев, по мнению которых, молодой человек мог находиться в состоянии опьянения.

Коллеги стриптизера отзываются о нем как о веселом и жизнерадостном человеке. По их словам, он пользовался популярностью у женщин и был весьма состоятелен.

По данным петербургских журналистов, погибший родился и вырос в Псковской области, а в Санкт-Петербург переехал несколько лет назад.