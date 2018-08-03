Происшествия

Псковская полиция продолжает розыск Инны Перепеч

Уголовным розыском УМВД России по городу Пскову разыскивается Перепеч Инна Николаевна, 1968 года рождения, уроженка деревни Гультяи Пустошкинского района Псковской области. Поживала в селе Карамышево Псковского района. Последний раз родственники видели ее 1 марта 2017 года. Ранее женщина неоднократно уходила.

Приметы: на вид 50 лет, среднего телосложения, рост 165 сантимтеров волосы тёмно-русые, короткие, глаза голубые.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении И.Н.Перепеч, просят обратиться по телефонам: 59-63-22, 59-63-09 или 02.