Происшествия

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в хищении

3 августа около 18 часов экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Юбилейной мужчина совершил кражу товаров на общую сумму боле 3000 рублей и скрылся.

Прибыв на место происшествия,росгвардейцы получили приметы подозреваемого и организовали поисковые мероприятия.

При отработке территории, у дома на улице Красноармейской гражданин был задержан. Им 23-летний оказался житель Новгородской области. Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.