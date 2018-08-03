Происшествия

Лес продолжает гореть в Псковской области

Лесные пожары продолжают возникать в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 3 августа лесные пожары зафиксированы и ликвидированы в Невельском и Псковском районах.

4 августа лес горел в Невельском, Гдовском и Печорском районах. При этом последний пожар до настоящего момента не ликвидирован полностью, возгорание локализовано.

5 августа к лесному пожару в Печорском районе добавился пожар в Плюсском районе. Он ликвидирован.

Всего с начала пожароопасного периода произошло 115 лесных пожаров на площади 163 га.