Происшествия

Великолучанин попался на удочку мошенников в соцсети

Очередной великолучанин попался на удочку мошенников в социальной сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе полиции г. Великие Луки.

3 августа на страницу в социальной сети 28-летнему великолучанину пришло сообщение с предложением о покупке запчастей от мотоцикла. Как пояснили в ведомстве, ранее молодой человек размещал объявление о скупке деталей, поэтому предложение гражданина заинтересовало.



Продавцу он написал все банковские реквизиты, после чего с карты у него пропало 10 000 рублей. По данному факту проводится проверка.