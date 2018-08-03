Происшествия

Уроженец Мурманской области украл спиртное и продукты из великолукского магазина

В Великих Луках экипаж группы задержания вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из магазина на улице Зверева совершена кража. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отдела, незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего жителя Мурманской области, который похитил с прилавка спиртные напитки и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

Отдел Росгвардии по Псковской области напоминает, что в соответствии со статьей 7.27. КоАП РФ за мелкое хищение чужого имущества предусмотрена административная ответственность.