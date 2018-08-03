Происшествия

Из-за сварочных работ сгорел автомобиль в Невеле

3 августа в 17.52 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в городе Невель на улице Шоссейной возник пожар. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №19.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в результате пожара сгорел автомобиль «Пежо Боксер», огнем повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля «Шевроле Ланос» на площади 2 квадратных метра. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Усилиями пожарных спасено три гаража и автомобиль.

В связи с данным случаем, Главное управление МЧС России по Псковской области обращает внимание на необходимость строгого соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации сварочного оборудования и проведении сварочных работ.

Место проведения таких работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения: огнетушитель, ящик с песком, лопата, ведро с водой. Нельзя загромождать эвакуационные пути и подходы к средствам тушения любыми предметами.

Огневые работы можно производить только после выполнения всех подготовительных мероприятий, обеспечивающих полную безопасность работ. Место должно быть очищено от горючих веществ и материалов. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории сгораемые конструкции должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбестовым полотном или другими негорючими материалами, а при необходимости - политы водой. Более того, рекомендуется место для проведения огневых работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, оградить сплошной перегородкой из негорючего материала.

Недопустимо проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением.

Огневые работы должны быть прекращены при обнаружении отступлений от требований, несоблюдения мер безопасности, а также возникновении опасной ситуации.