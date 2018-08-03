Происшествия

15 лет проведет в колонии великолучанин, убивший экс-сожительницу в присутствии ее дочери

6 августа Псковский областной суд огласил приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя города Великие Луки, которому было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. д ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного суда, установлено, что 13 июля, находясь на лестничной площадке четвертого этажа жилого дома в Великих Луках, в ходе произошедшего на почве ревности конфликта с бывшей сожительницей, мужчина решил совершить ее убийство.

Действуя умышленно, из чувства личной неприязни, проявляя безжалостность и особую жестокость, выражающуюся в убийстве женщины в присутствии ее малолетней дочери, обвиняемый нанес потерпевшей два удара кухонным ножом в область лица и грудной клетки, что привело к ее смерти. Затем гражданин поспешил покинуть место происшествия, но позже, узнав от родственников о смерти своей бывшей сожительницы, сам позвонил в полицию.

Псковский областной суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также к ограничению свободы сроком на один год.