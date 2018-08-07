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В Пскове суд присяжных решит судьбу таксистки и ее подельников, убивших женщину из-за денег на банковской карте

6 августа Псковский областной суд в составе суда присяжных начал рассмотрение уголовного дела в отношении четырех жителей Пскова: 51-летней водителя-экспедитора одной из компаний, подрабатывавшей частным извозом, а также троих подельников в возрасте от 30 до 41 года, ранее судимых за совершение умышленных преступлений против собственности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного суда, в зависимости от роли каждого в совершенное преступление им предъявлено обвинение по ч.3 ст.33, ч.3 ст.162, п.в ч.4 ст.162, п.з ч.2 ст.105, п.а ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище с причинением тяжкого вреда здоровью, а также убийство, сопряженное с разбоем и кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Как сообщалось, 10 марта 2017 года около 21.00 обвиняемая, подрабатывая частным извозом, приехала по вызову к знакомой, чтобы по просьбе последней приобрести алкоголь. В момент осуществления предоплаты при помощи мобильного устройства через интернет она увидела на счете клиентки крупную сумму денег. Решив во что бы то ни стало похитить данные денежные средства, она привлекла в качестве исполнителей двоих ранее судимых знакомых.

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Двое злоумышленников, действуя согласно разработанной легенде, пришли к квартире потерпевшей, и, установив с ней доверительные отношения, прошли в жилище, где завладели принадлежащим ей мобильным телефоном с доступом в сервис управления счетами и банковской картой, однако в дальнейшем снять при помощи банкомата имеющуюся наличность не смогли по причине блокировки банковской карты из-за неверно введенного пин-кода.

Тогда обвиняемые привлекли еще одного ранее судимого знакомого, вместе с которым ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. Последний пришел к квартире потерпевшей, также установил с ней доверительные отношения, что позволило ему проникнуть к ней в жилище. Дождавшись, когда потерпевшая уснет, он впустил в квартиру двоих подельников, вместе с которыми обыскал жилище. Обнаружив очередную банковскую карту и пин-код, он остался в квартире, а двое его подельников с осведомления организатора, которая все это время координировала их действия, предварительно похитив из квартиры ювелирные украшения на сумму свыше 45 тысяч рублей и мобильный телефон, вновь попытались снять наличность, однако не смогли это сделать по той же причине.

В это время оставшийся в квартире соучастник напал на потерпевшую и ударил ее кулаком по лицу, требуя назвать пин-код банковской карты. Получив отказ, продолжил избиение потерпевшей, нанеся ей в общей сложности свыше 60 ударов по различным частям тела, причинив в результате телесные повреждения, от которых она скончалась на месте преступления, после чего скрылся.

После этого, опасаясь быть изобличенным, предполагаемый убийца вернулся обратно, сокрыл следы преступления, а заодно похитил женскую парфюмерию и другие предметы, принадлежащие потерпевшей.