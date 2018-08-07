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Жительницу Бежаницкого района будут судить за нанесенный знакомой удар консервным ножом

07.08.2018 09:46|ПсковКомментариев: 0

Прокурором Бежаницкого района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, следствием установлено, что в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртного в одной из квартир в п.Бежаницы, обвиняемая ударила потерпевшую ножом для консервов в область правой руки, чем умышленно нанесла ей рану правого предплечья длиной 9,5 см, глубиной 2,5 см.

Рана осложнилась развитием гнойно-некротического процесса (гангрена) с прогрессированием, что создало угрозу жизни потерпевшей и привело к ампутации правой руки.

Санкция п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Теги: #Бежаницкий район
Источник: Псковская Лента Новостей
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