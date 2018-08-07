Происшествия

Выявлены лица, которые занимались воровством в Псковской области

Сотрудниками полиции установлены лица, подозреваемые в совершении хищений имущества на территории региона, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Пскове в ночь на 2 августа из автомашины «ВАЗ-2104», припаркованной у дома по улице 23 Июля, был похищен аккумулятор. В этой краже подозревается 23-летний молодой человек. Ведется проверка.

В Великих Луках в период с 5 по 6 августа из автомобиля «МАЗ», стоявшего на строительной площадке у дома по улице Первомайской, была совершена кража двух аккумуляторов. В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий установлен гражданин, подозреваемый в данном противоправном деянии. Это – безработный, ранее судимый житель Великих Лук, 1987 года рождения. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

В Пыталовском районе 1 августа была совершена кража пяти электрических двигателей с камнедробильной установки на территории организации в деревне Долгоборье. В этой краже подозреваются двое несовершеннолетних жителей Пыталово, 2002 и 2004 годов рождения. Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

В Пустошке вечером 4 августа из дома по улице Полевой у гражданки свободным доступом совершена кража принадлежащих ей денег в сумме 20 тысяч рублей. В этой краже подозревается не работающий, судимый житель Пустошки, 1980 года рождения. Ведется расследование.

А в Печорах в период с 25 по 30 мая от магазина по улице Индустриальной был похищен велосипед. Полицией установлен подозреваемый в совершении данной кражи – 20-летний безработный местный житель. Похищенный велосипед изъят. Возбуждено уголовное дело.