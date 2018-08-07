Происшествия

Лесной пожар на площади 7 га в Печорском районе ликвидирован

Лесной пожар в Печорском районе ликвидирован. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, пожар обнаружен 4 августа в 21.55, 5 августа он был локализован на площади 7 га. Лес горел в 4-х км от деревни Ротово.

Еще один лесной пожар ликвидирован в Опочецком районе. Также в минувшие сутки обнаружен и локализован лесной пожар в Печорском районе на площади 0,3 га.

Всего с начала пожароопасного периода в Псковской области зафиксировано 117 лесных пожаров на площади 164,64 га.