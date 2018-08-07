Происшествия

Нарколабораторию накрыли в Псковской области

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области изъято свыше десяти килограммов амфетамина, а также оборудование для его изготовления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Установлено, что группа жителей Санкт-Петербурга в одной из деревень Стругокрасненского района Псковской области организовала производство синтетического психотропного вещества в крупном и особо крупном размере в целях последующего сбыта на территории города на Неве и Ленинградской области.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками УКОН УМВД, из незаконного оборота изъято свыше десяти килограммов приготовленного психотропного вещества, а также специальное оборудование, реактивы и иные предметы, используемые в противоправном бизнесе.

Задержаны четверо активных членов организованной группы. По ходатайству следственных органов всем им судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконный оборот психотропных веществ, совершенный организованной группой в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время полицией продолжается проведение комплекса необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.