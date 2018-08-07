Происшествия

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району незаконно списывали ГСМ

В ходе проведенной прокуратурой Псковского района проверки выявлен факт незаконного списания сотрудниками ОМВД России по Псковскому району горюче-смазочных материалов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, данные действия нанесли бюджету ущерб на сумму 73 тыс. руб.

В связи с этим прокуратурой района в адрес начальника ОМВД России по Псковскому району внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Реальное устранение нарушений закона взято прокуратурой района на контроль.