Происшествия

В невельской деревне Бороуха Кубецкая сгорели баня, хлев и сарай

Пожар произошел 8 августа в 12.15 в деревне Бороуха Кубецкая в Невельском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сгорели баня, хлев и сарай, которые находились под одной крышей.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в бане.

9 августа в 3.10 в Пыталово на ул. Шафранского горел нежилой дом. Строение выгорело изнутри на площади 49 кв. метров. Причиной пожара, предположительно, стало занесение постороннего источника огня.