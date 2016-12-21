Сегодня: Четверг, 22 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
ЖКХ не интересует молодежь Соловьи Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости «Дед Мороз. Начало» Бюджет 2017: на пути к компромиссу Для экономных мам Купи у фермера Новогодний ЦДИ Депутат Анатолий Тиханов предложил продать псковские пестициды Лучшая интерьерная печать в Пскове
Российский посол скончался после вооруженного нападения в Анкаре

Российский посол скончался после вооруженного нападения в Анкаре

Посол РФ в Турции Андрей Карлов, который сегодня, 19 декабря, был ранен в ходе вооруженного нападения в художественной галерее в Анкаре, скончался. Об этом сообщает «РИА...73



Президент выступил за упрощение процедуры получения российского гражданства

22.12.2016 09:46 ПЛН, Псков

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым упрощать процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников, но указывает на сложность этой проблемы, передает ТАСС.

«Надо упрощать процедуру получения российского гражданства», - сказал президент накануне на встрече с руководством палат Федерального собрания, отвечая на соответствующее предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о необходимости упростить эту процедуру для бывших соотечественников.

В то же время он признал, что проблема расселения соотечественников в России упирается в «вопросы, связанные с жильем, работой, соцобеспечением, распределением по территории». «Не едут на село, едут в Москву, Петербург, вот в чем проблема», - констатировал глава государстве.

«Это (решение вопроса переселения соотечественников) непростая задача, но правильная, благородная, надо этим заниматься более напряженно», - указал Путин.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 8 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31