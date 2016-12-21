Президент выступил за упрощение процедуры получения российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым упрощать процедуру получения российского гражданства для бывших соотечественников, но указывает на сложность этой проблемы, передает ТАСС.

«Надо упрощать процедуру получения российского гражданства», - сказал президент накануне на встрече с руководством палат Федерального собрания, отвечая на соответствующее предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о необходимости упростить эту процедуру для бывших соотечественников.

В то же время он признал, что проблема расселения соотечественников в России упирается в «вопросы, связанные с жильем, работой, соцобеспечением, распределением по территории». «Не едут на село, едут в Москву, Петербург, вот в чем проблема», - констатировал глава государстве.

«Это (решение вопроса переселения соотечественников) непростая задача, но правильная, благородная, надо этим заниматься более напряженно», - указал Путин.

Источник: Псковская Лента Новостей