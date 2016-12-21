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Путин заявил о необходимости отслеживать любые изменения баланса сил по периметру российских границ

22.12.2016 14:02 ПЛН, Псков

Необходимо отслеживать соблюдение военного баланса по периметру российских границ и своевременно вносить коррективы при возникновении угроз, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране», - сказал В.Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны в четверг, сообщает «Интерфакс».

По его словам, необходимо синхронизировать эти планы с обновленными документами перспективного планирования.

Источник: Псковская Лента Новостей



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